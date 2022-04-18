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أكبر ألم”.. رونالدو يعلن وفاة طفله حديث الولادة

2022-04-18 / 20:08
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هبة بريس _ متابعة

أعلن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، كريستيانو رونالدو، الاثنين، وفاة أحد توأمين حديثي الولادة، من صديقته عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز.

وقال رونالدو في بيان، وقعت عليه روديغير أيضا، نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الصغير، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الوالدين”.

لكنه أشار إلى أن ميلاد الطفلة “يمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة”.

وطالب في نفس الوقت بمنحهم بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب، مضيفا “نحن محطمان.. طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سوف نحبك للأبد”.

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‫5 تعليقات

  5. أقرأ التعليقات السابقة ! ما كل هذا الحب ؟
    أطفالنا يموتون كل يوم في المستشفيات من قلة العناية و الإهمال و لا أحد ينعيهم

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