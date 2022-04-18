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مقتل ثمانية مدنيين بقصف روسي شرق أوكرانيا

2022-04-18 / 19:42
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هبة بريس _ الرباط

قتل ثمانية مدنيين على الأقل في قصف روسي استهدف، الاثنين، منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال، سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إن أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية، الاثنين، وتمركزت فيها.

بدوره قال، بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك إن أربعة مدنيين قتلوا، الاثنين، في قصف روسي على منطقته.

وفي غرب أوكرانيا، شنت القوات الجوية الروسية صباحا “غارة بصواريخ عالية الدقة” على مركز لوجستي للقوات الأوكرانية “بالقرب من لفيف”، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف

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