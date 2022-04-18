الصورة من الارشيف

محكمة الرباط تبرئ برلماني “هشة بشة” من التزوير واختلاس المال العام

2022-04-18 / 18:53
3
هبة بريس _ الرباط

قضت اليوم محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 18 أبريل، ببراءة البرلماني عيدودي عبدالنبي، صاحب مقولة “هشة بشة كشة”،

وتلاحق الاخير تهم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام، وذلك وفق ما أعلن عنه في صفحته الرسمية الموثقة في “فيسبوك”.

عيدودي، البرلماني عن الحركة الشعبية متهم باختلاس الأموال وتبديد أموال عمومية، على رأسها صرف مبالغ مالية من ميزانية تخص “دار الطالبة”، ومنح خاصة بختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية، لفائدة عدد من الفنانين الذين حلوا بأحد المهرجانات التي احتضنتها منطقة الحوافات التي كان يترأس جماعتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منيب تتقدم بمقترح برلماني للعفو عن معتقلي “حراك الريف”

منيب تتقدم بمقترح برلماني للعفو عن معتقلي “حراك الريف”

2022-04-18 / 18:21
Photo of ساعات الذروة تحول رمضان البيضاويين لجحيم بسبب الاكتظاط

ساعات الذروة تحول رمضان البيضاويين لجحيم بسبب الاكتظاط

2022-04-18 / 16:16
Photo of المستشفى المحلي بإنزكان يعيش وضع كارثي ومهنيون يدقون ناقوس الخطر

المستشفى المحلي بإنزكان يعيش وضع كارثي ومهنيون يدقون ناقوس…

2022-04-18 / 15:53
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 97 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 97 مرشحا للهجرة السرية

2022-04-18 / 15:50
Photo of تسجيل 30 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

تسجيل 30 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

2022-04-18 / 15:21
Photo of جنايات أكادير تقرر متابعة برلمانيين ومحام في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية “

جنايات أكادير تقرر متابعة برلمانيين ومحام في قضية سرقة…

2022-04-18 / 14:43
Photo of الشباكية.. قصة حب صنعت أشهر حلويات المغرب في رمضان

الشباكية.. قصة حب صنعت أشهر حلويات المغرب في رمضان

2022-04-18 / 14:12
Photo of وزارة الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب “مستقرة”

وزارة الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب “مستقرة”

2022-04-18 / 14:11
Photo of ارتفاع الأسعار.. أخنوش: “نتتبع ونراقب وسنتخذ إجراءات صارمة أمام أي تجاوز”

ارتفاع الأسعار.. أخنوش: “نتتبع ونراقب وسنتخذ إجراءات صارمة أمام…

2022-04-18 / 12:42
Photo of أخنوش: أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية بلغت مستويات قياسية

أخنوش: أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية بلغت مستويات قياسية

2022-04-18 / 12:36

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق