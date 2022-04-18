محكمة الرباط تبرئ برلماني “هشة بشة” من التزوير واختلاس المال العام

هبة بريس _ الرباط

قضت اليوم محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 18 أبريل، ببراءة البرلماني عيدودي عبدالنبي، صاحب مقولة “هشة بشة كشة”،

وتلاحق الاخير تهم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام، وذلك وفق ما أعلن عنه في صفحته الرسمية الموثقة في “فيسبوك”.

عيدودي، البرلماني عن الحركة الشعبية متهم باختلاس الأموال وتبديد أموال عمومية، على رأسها صرف مبالغ مالية من ميزانية تخص “دار الطالبة”، ومنح خاصة بختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية، لفائدة عدد من الفنانين الذين حلوا بأحد المهرجانات التي احتضنتها منطقة الحوافات التي كان يترأس جماعتها.

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