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منيب تتقدم بمقترح برلماني للعفو عن معتقلي “حراك الريف”

2022-04-18 / 18:21
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هبة بريس _ الرباط

أعلن مجلس النواب ، الإثنين، وصول مقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات “حراك الريف”.

جاء ذلك في افتتاح جلسة عمومية للمجلس، خصصت لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسات العمومية.

وقالت أمينة المجلس، أمينة الساقي، إن “النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد ، تقدمت بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف”، دون تفاصيل عن المقترح.

وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.

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‫3 تعليقات

  3. المطالبة بالخقوق يجب ان تكون بطريقة حكيمة وسلمية وليس بالتخريب واثارة الفوضى في البلاد

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