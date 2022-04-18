أخنوش ل”بوانو”: حزبكم من حرر أسعار المحروقات.. وسير تشاور مع رئيسك عاد أجي ندويو”
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، فوضى كبيرة بسبب دخول برلمانيي حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في مشاداة كلامية حادة .
أخنوش في معرض رده على تدخل البرلماني البيجيدي بوانو حول ارتفاع أسعار المحروقات قال “داكشي اللي كتقول غي كدوب، كنظن عندكوم شي خلل ولا خطأ”.
وتابع أخنوش مخاطبا بوانو بالقول “ايلا الهدف ديالكوم من بعد ما خرجتو البترول من صندوق المقاصة وباغين ترجعوه، سير بعدا تافق مع رئيسك عاد اجي ندويو حيت موحال رئيسك ايبغي”.
كلمة اخنوش لم ترق برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذي انتفضوا في وجهه محتجين قبل أن ترد عليهم أصوات برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتدخل أخنوش معلقا “هناك مسائل لا تستحق الجواب لأن هاد الاسطوانة 5 سنين ولا 7 سنين وهوما كيجيبوها ونتائج الانتخابات راه عارفينها المغاربة كاملين.”
وتابع أخنوش قائلا “سمحو ليا نقول الحقيقة المغاربة راه هذا هو الحزب لي رفع الأسعار وحرر قطاع المحروقات وطيلة عشر سنوات ما قدروش يوفروا للمغاربة مخزون استراتيجي للمحروقات.”
5 تعليقات
كلام في الصميم ماكذبتيش الحزب المشروم هو للي حرر الأسعار ولغى صندوق المقاصة الله يعطيك الصحة على هاذ الجواب
كلمات اخنوش دون المستوى خاص يجاوب لأنه هو المسؤول عن إرتفاع أسعار المحروقات
هذا كلام فعلا غير مقبول من رءيس حكومة كان حزبه بل هو بشخصه ضمن الفريق الحكومي السابق،يعني من باب التضامن الحكومي كان ايضا هو و حزبه موافقا على مشاريع رءيس الحكومة.
و اصلا التحرير جاء بإيعاز من حزبه
البهلواني الذي ضمن تقاعدا مريحا من أموال الشعب المغربي هو الذي اوصلنا إلى هذه الأزمة بتحريره أسعار المحروقات، اين التبوريدة على الشعب؟وهذا بوانو اتعجب في الحراك من اوصله إلى قبة البرلمان، والله كنت أظن أننا ارتحنا من تلك الوجوه، يا من دافع على سياسة بنزيدان التفقيرية للشعب المغربي، عشر سنوات عجاف. لا يلدغ المرء من الجحر مرتين، إلى مزبلة التاريخ، لن نغفر لكم ماعانيناه طيلة عشر سنوات. الخطاب الشعبوي ولى
دائما ما كنا نقول ان الحكومات المغربية كلها هي وجهان لعملة واحدة و كنا نقول ان التعويل على الساسة المغاربة بكل اطيافهم كاستنجاد الغريق بالتماسيح ؟ نعم بن كيران و اليوسفي قبله هم سبب غلاء المحروقات بالمغرب الاول بتحرير سعرها و الثاني بتفويت لا سمير لكن من قطف الغلة ؟ الذي استفاذ من الوضع طبعا هو اخنوش الذي كان في امكان حزبه ان يرفض تحرير سعر المحروقات لو كان قلبه على المواطن البسيط كما يدعي هو و امثاله و الدليل انه استطاع فرملة حكومة بن كيران الثانية حتى اخرجه من الباب الضيق و بالتالي فكلكم كذابون كلكم واحد لا يتجزأ و ان اختلفت تسمياتكم اخنوش اليوم بفضل بن كيران يربح الملايير و يريد اعادة الترابي للمغاربة و ربما غدا سيقطع عنهم الغاز و هلم جرا