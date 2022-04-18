بالدموع…رقية ماغى تكشف تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية
نجلاء مزيان
بتحسر و ألم كبيرين، كشفت الفنانة المغربية رقية ماغى عن تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية معروفة دون الخوض في ذكر الأسامي.
و أعربت رقية عن معاناتها مع التنمر و الانتقادات التي طالتها بسبب تداعيات الحادث الخطير الذي تعرضت له، و الذي خلف أثرا عليها خاصة في المشي.
و في سياق متصل، أعلنت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات عن شفائها قائلة :” دابا الحمد لله إذا جرينا انا وياها نسبقها”، مضيفة :” السمطة كدور و أنا فرحانة حيت ربي خلص كل واحد”.
و رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن رقية تقصد بكلامها الفنانة المغربية دنيا بطمة، و ذلك على إثر الخلافات التي كانت بينهما سابقا.
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