كورونا المغرب
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تسجيل 30 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

2022-04-18 / 15:21
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى 1.164.411 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع الى 16.064 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 66 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1.147.740

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