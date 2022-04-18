اتحاد طنجة يتعاقد مجددا مع المدرب بيدرو بنعلي

هبة بريس

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين ، عن تعاقده مجددا مع المدرب المغربي – الإسباني خوان بيدرو بنعلي بعقد يمتد إلى آخر الموسم الرياضي الجاري .

ويخلف بنعلي، الذي سبق ودرب اتحاد طنجة بين يناير و أكتوبر من سنة 2020، المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، الذي انفصل عنه النادي رفقة مساعده طارق شهاب، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية والخروج المبكر من منافسات كأس العرش على يد فريق جمعية المنصورية الممارس في قسم الهواة.

ويتوفر خوان بيدرو بنعلي على معرفة كبيرة بالكرة المغربية، حيث سبق ودرب عدة فرق ممارسة بالقسم الوطني الأول وبالبطولة الاحترافية، ومن بينها شباب المحمدية واتحاد الزموري الخميسات والمغرب التطواني وشباب الريف الحسيمي ونهضة بركان.

كما له تجارب متعددة، كمدرب أو مساعد مدرب، مع فرق إسبانية (أتليتيتكو مدريد، لاس روزاس، راسينغ سانتاندير) وقطرية (الغرافة) وإماراتية (الشارقة وخورفكان)، ويابانية.

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