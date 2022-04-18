صحيفة إسبانية: “مدريد اختارت استيراد الغاز الأمريكي لأنه أرخص من الجزائري”

2022-04-18 / 15:16
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هبة بريس - الدار البيضاء

يبدو أن ورقة الغاز التي كانت تلعبها الجزائر للي ذراع إسبانيا لم تعد بذات القوة و لا الهالة التي كان يسوقها حكام العسكر بقصر المرادية، حيث اتضح أن الغاز الجزائري لا يسمن و لا يغني من جوع في ظل وجود بدائل متنوعة و بتكلفة أقل.

هذا الموضوع تطرقت له صحف إسبانيا بشكل كبير خاصة تلك المتخصصة في التحقيقات الاقتصادية، حيث توصلت في نهاية المطاف للسبب الذي جعل سلطات مدريد تدير ظهرها للجزائر و هي تكلفة الغاز الأمريكي الذي يتم نقله عبر المحيط الأطلسي و الأقل بكثير من تكلفة استيراد الغاز الجزائري.

و أكدت إحدى الصحف الاقتصادية الإسبانية أن أمريكا باتت المزود الرئيسي الأول للسوق الإسبانية بالغاز، حيث و بالرغم من بعد المسافة بين البلدين غير أن كلفة نقل الغاز الأمريكي عبر ناقلات في المحيط الأطلسي أقل من الكلفة التي كانت تقتني بها حكومة مدريد الغاز الجزائري الذي يصدر عبر أنابيب انطلاقا من الجزائر.

و أوضحت ذات الصحيفة أن القرار الذي اتخذه بايدن مؤخرا بزيادة حصة الصادرات من الغاز المسال نحو أوروبا بنسبة 66 في المئة ساهم كذلك في تخفيض تكلفة الغاز المستورد من أمريكا بشكل أكبر، و هو ما جعل حكومة سانشيز تختار زيادة واردتها الغازية من أمريكا مع تخفيض حصة السوق الجزائرية في قائمة المستوردات.

و شددت ذات الصحيفة أن أمرا ثانيا جعل إسبانيا تدير ظهرها للغاز الجزائري و هو ضعف البنية التحتية بالجزائر و الذي لن يسمح لا حاليا و لا في المستقبل القريب و المتوسط بمضاعفة قدرات التزويد خاصة مع توقف الأنبوب الذي كان يمر من المغرب عن العمل، و بالتالي لا يمكن المغامرة بإمدادات إسبانيا بالغاز ما دام الغاز الأمريكي يلبي الطلب بشكل كاف و بتكلفة أقل.

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