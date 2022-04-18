بعد إعفاء الصافي.. لجنة مركزية تحل بجامعة سطات لهذا السبب

محمد منفلوطي_هبة بريس

وسط تكثم شديد وشح في المعلومات، حلت لجنة مركزية صباح اليوم بمقر رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات على خلفية اعفاء رئيستها خديجة الصافي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن اللجنة المركزية التابعة للوزارة الوصية، تواصل عملها في هذه الأثناء، حيث تروج أخبار عن استعدادات جارية لتسهيل عملية تسليم السلط التي من المرجح أن تتم صباح غد الثلاثاء بين الرئيسة السابقة وعميد كلية الاقتصاد والتدبير بالجامعة ذاتها جمال الزاهي الذي سيتقلد دواليب تدبير رئاسة الجامعة بالإنابة إلى حين البت نهائيا في الخلف بصفة رسمية.

ويشار، أن اعفاء خديجة الصافي جاء في سياق الأحداث المتسارعة التي عرفتها جامعة الحسن الأول بسطات، وخاصة كلية العلوم القانونية والسياسية فيما بات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط، والتي عصفت بثلاثة أساتذة جامعيين وأدخلتهم سجن عين علي مومن، كما أطاحت بموظف وطالب سابق بعد متابعتهما من قبل قاضي التحقيق باستئنافية سطات الذي قرر ايداعهما السجن اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، و تحديد جلسة غدا الثلاثاء 19/04/2022 للنظر في القضية.

هذا وكانت عناصر من الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قد أحالت في وقت سابق على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، موظف وأربعة طلبة للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط، مع حمولة كبيرة من الوثائق والبحوث عبارة عن محجوزات تم إيداعها بإحدى المكاتب بمحكمة الاستئناف.

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