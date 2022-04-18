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وزارة الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب “مستقرة”

2022-04-18 / 14:11
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هبة بريس

أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الإثنين، أن الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا “مستقرة” مع “انتشار ضعيف للفيروس ” في جميع أنحاء التراب الوطني في الأسبوع السابع من الفترة الثالثة ما بين الموجات.

وأوضح السيد المرابط، في تعليق مقتضب على الحالة الوبائية لعدوى سارس- كوف- 2 في المغرب إلى تاريخ 17 أبريل 2022 نشره على موقع (لينكد إن)، أنه بعد أسبوعين من الزيادة الطفيفة، لوحظ انخفاض حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين ، مع تغير أسبوعي بنسبة ناقص 8,7 في المائة، ثم ناقص 30,4 في المائة.

وأشار إلى أن المعدل الأسبوعي للحالات الإيجابية انخفض خلال الأسبوع الماضي من 1,3 في المائة إلى 0,9 في المائة، مسجلا أن معدل التكاثر الفعلي بلغ بتاريخ 17 أبريل 0,90 (زائد/ناقص 0,05).

وأضاف أن عدد الوفيات الأسبوعية خلال الأسبوعين الماضيين هو الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في المغرب، مبرزا أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة خطيرة خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 أبريل الجاري، في حين غادر 14 مريضا أقسام الإنعاش والعناية المركزة بعد تحسن حالتهم السريرية.

وخلص السيد المرابط إلى أن معطيات المنظومة الوطنية لليقظة الجينومية تُظهر أن أوميكرون (VOC Omicron) هو المتغير المنتشر بالمغرب بنسبة 49 في المائة (BA.2)، و46 في المائة ( BA.1) و 5 في المائة بالنسبة لمتغيرات فرعية أخرى.

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