سانشيز: “الجزائر ستعيد سفيرها قريبا و علاقتنا مع المغرب أكثر من استراتيجية”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أن الجزائر ستعيد سفيرها الذي استدعته في وقت قريب، مؤكدا أن العلاقات مع المملكة المغربية قوية و استراتيجية.

و في هذا الصدد، أكدت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس الحكومة الاسبانية توقع عودة سعيد موسى السفير الجزائري لمدريد في فترة زمنية قصيرة بعد استدعائه للتشاور.

و أوضح سانشيز بأن الأمر سيتم معالجته مع الجزائر في غضون فترة زمنية قصيرة، مؤكدا في الوقت ذاته توجه إسبانيا نحو الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر على حد سواء.

و جدد رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على أن العلاقات مع المغرب أكثر من استراتيجية، مشيرا لأوجه التعاون في مجالات متعددة كقضايا الهجرة و محاربة الإرهاب والتعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات، وكذلك في الشؤون الاقتصادية.

و أوضح سانشيز وفقا للصحف الإسبانية أن المغرب ثالث أكبر شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، لذا فإن وجود علاقات ثقة وأمن واستقرار مستقرة مع المغرب أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسبانيا.

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