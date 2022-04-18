الشباكية.. قصة حب صنعت أشهر حلويات المغرب في رمضان

2022-04-18 / 14:12
0
هبة بريس - الدار البيضاء

تعتبر “الشباكية” من بين أكثر الأشياء التي تتزين بها مائدة الإفطار في رمضان بالمغرب، حيث لا تستقيم بالأساس مائدة الإفطار الرمضاني بدون وجود الحريرة و التمر و الشباكية.

الشباكية واحدة من أشهر الحلويات التي يدمن المغاربة على أكلها خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، و تختلف تسميتها من منطقة لأخرى و كذا مكونات و طريقة تحضيرها، غير أنها جميعا تلتقي في كون “الشباكية” من ألذ حلويات المغرب.

حسب مجموعة من المراجع، فتسمية هاته الحلوى بالشباكية له قصة طريفة، تداولتها ألسن ساكنة المغرب أيام زمان، و هي قصة حب صنعت إحدى أشهر و ألذ الحلويات المغربية.

تقول هاته المراجع، أن بائع حلويات كان يتجول بين عربته وسط المنازل لبيع الحلوى التي يصنعها، و قد كانت و ما تزال هاته العادة منتشرة في بعض المناطق لحدود الساعة، و في أحد الأزقة، لمح فتاة جملية أسرت ناظره كانت تطل من خلف شباك غرفتها بأحد المنازل.

تضيف الأسطورة أن بائع الحلويات وقع في عشق تلك الفتاة التي أطلت عليه من خلف الشباك من أول نظرة، لكن لم يكن قادرا على البوح بذلك الإعجاب و لا بالحديث مع الفتاة في ظل مجتمع مغربي يتسم بالحشمة و الوقار و الاحترام.

قرر بائع الحلويات، تضيف المراجع، أن يصنع حلوى مميزة و خاصة، فاهتدى بعد أيام من التفكير لصناعة حلوى سماها الشباك تيمنا بالشباك الذي كانت تطل منه الفتاة، صنع منها ما تيسر و قصد الحي الذي تقطنه تلك الجميلة التي وقع في عشقها من بعيد.

لكن المفاجأة ستكون صادمة حسب ما يتداوله الموروث الشعبي الشفوي لدى المغاربة في أسطورة “الشباكية”، حيث وجد أن الفتاة أصبحت عروسا و تزف إلى غيره، فعاد مسرعا لبيته المتواضع و وجد بقايا العجين التي شكلها على شكل أشرطة ما زالت تنتظر استكمال المرحلة الثانية من طهيها، فأدخل شريطا في شريط في محاولة منه لتغيير معالم “الشباك” و هو ما جعل تلك الحلوى تأخذ شكلها الحالي.

قد تكون هاته الرواية التي يرويها الأجداد غير مستندة على معطيات دقيقة، لكنها تستند على شعبية واسعة النطاق كما هو حال “الشباكية” ذاتها التي اشتهرت خارج حدود المملكة و أضحت من تراث هذا الوطن و مميزاته في فنون الطبخ لما يتميز به الأكل المغربي من تنوع و تفرد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب “مستقرة”

وزارة الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب “مستقرة”

2022-04-18 / 14:11
Photo of ارتفاع الأسعار.. أخنوش: “نتتبع ونراقب وسنتخذ إجراءات صارمة أمام أي تجاوز”

ارتفاع الأسعار.. أخنوش: “نتتبع ونراقب وسنتخذ إجراءات صارمة أمام…

2022-04-18 / 12:42
Photo of أخنوش: أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية بلغت مستويات قياسية

أخنوش: أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية بلغت مستويات قياسية

2022-04-18 / 12:36
Photo of أخنوش: قلة التساقطات المطرية ستؤثر على الموسم الفلاحي الحالي

أخنوش: قلة التساقطات المطرية ستؤثر على الموسم الفلاحي الحالي

2022-04-18 / 12:30
Photo of الإبراهيمي: “محيط الأشخاص في وضعية إعاقة أكبر معيق لإدماج هاته الفئة”

الإبراهيمي: “محيط الأشخاص في وضعية إعاقة أكبر معيق لإدماج…

2022-04-18 / 11:09
Photo of أمن سطات يتفاعل مع فيديو “تحطيم” أشخاص لسيارات بالشارع العام

أمن سطات يتفاعل مع فيديو “تحطيم” أشخاص لسيارات بالشارع…

2022-04-18 / 10:41
Photo of بعد فتح الحوار مع الوزارة.. “الممرضون” يعلنون تعليق احتجاجاتهم

بعد فتح الحوار مع الوزارة.. “الممرضون” يعلنون تعليق احتجاجاتهم

2022-04-18 / 09:40
Photo of “اعتداء شرطي على محام بالقصر الكبير”.. مديرية الأمن تكشف التفاصيل

“اعتداء شرطي على محام بالقصر الكبير”.. مديرية الأمن تكشف…

2022-04-18 / 09:30
Photo of طقس الإثنين.. جو حار بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو حار بعموم مناطق المملكة

2022-04-18 / 09:15
Photo of طلقات المدافع في رمضان.. عادة حافظت عليها أجيال تطوان

طلقات المدافع في رمضان.. عادة حافظت عليها أجيال تطوان

2022-04-17 / 23:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق