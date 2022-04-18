صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان
عمد النجم المغربي حاتم عمور على نشر صور تجمعه بالنجم المصري تامر حسني و زوجته بسمة بوسيل خلال زيارته للقاهرة.
و شارك عمور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”، -شارك- متابعيه صور لقائه بتامر حسني معلقا عليهم :” شكرا حبايبي على حسن الاستقبال ورمضان كريم”.
و بدورها، علقت خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، عبر ذات المنصة على الصور قائلة :” مرحبا بكم نورتو بيتكم الثاني”.
و يشار أن صداقة طيبة تجمع كل من الفنان تامر حسني و حاتم عمور، و كذا هند التازي و مواطنتها بسمة بوسيل.
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تعليق واحد
الصراحة لقاء العمالقة على مستوى العالم العربي، واحد جاب لينا جائزة نوبل ف الطب و الثاني جائزة نوبل ف الفيزياء النووية على أبحاثهم العلمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.