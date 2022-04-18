أخنوش: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا

2022-04-18 / 13:13
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هبة بريس - الرباط

سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا خلال السنة الماضية.

وذكر أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن التحويلات ارتفعت بنسبة 36.8 بالمائة لتصل الى مبلغ قياسي قدره 93 مليار درهم سنة 2021.

وتستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يضيف أخنوش، في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13.1 مليار درهم نهاية شهر فبراير.

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‫3 تعليقات

  2. ولهذا هو أغلق الحدود المهاجرين المساكين كي يرسلوا ولا يدخلوا بلدهم

  3. انا كنشوف الكداب قدام عيني داب قرب الحسب بيني وبينهم من ويزارة البنك ويزارة الثقافة ولكن شكون لينجح دبلوماسية المغربية واش هوما ولا انا…….

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