أخنوش: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا

هبة بريس - الرباط

سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا خلال السنة الماضية.

وذكر أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن التحويلات ارتفعت بنسبة 36.8 بالمائة لتصل الى مبلغ قياسي قدره 93 مليار درهم سنة 2021.

وتستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يضيف أخنوش، في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13.1 مليار درهم نهاية شهر فبراير.

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