بداية من اليوم.. السماح للسيارات بالعبور البحري بين إسبانيا و المغرب

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد السلطات الإسبانية استئناف الرحلات البحرية بين إسبانيا و المغرب رسميا اليوم بالنسبة للمسافرين عبر السيارات و ذلك بعد أن سمحت في وقت سابق بعبور المسافرين دون سيارات.

و حسب منشور سابق لميناء الجزيرة الخضراء، فسيصبح بداية من اليوم الاثنين 18 أبريل مسموحا بعبور السيارات بين المغرب و إسبانيا بعد أسبوع تقريبا من استئناف الرحلات البحرية بين البلدين و التي خصصت في مرحلة أولى للمسافرين دون مركبات.

هذا و شرعت سلطات الرباط و مدريد في الإعداد لعملية مرحبا خاصة أن نحو 800 ألف مواطن مغربي يعبرون الحدود البحرية بين البلدين بسياراتهم خلال فصل الصيف.

و تأتي هاته الإجراءات في ظل عودة العلاقات الطبيعية بين إسبانيا و المغرب بعد بلاغ حكومة مدريد القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء و الذي تلاه زيارة بيدرو سانشيز للمغرب و لقائه بالملك محمد السادس.

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