بداية من اليوم.. السماح للسيارات بالعبور البحري بين إسبانيا و المغرب

2022-04-18 / 12:05
1
هبة بريس - الدار البيضاء

أكد السلطات الإسبانية استئناف الرحلات البحرية بين إسبانيا و المغرب رسميا اليوم بالنسبة للمسافرين عبر السيارات و ذلك بعد أن سمحت في وقت سابق بعبور المسافرين دون سيارات.

و حسب منشور سابق لميناء الجزيرة الخضراء، فسيصبح بداية من اليوم الاثنين 18 أبريل مسموحا بعبور السيارات بين المغرب و إسبانيا بعد أسبوع تقريبا من استئناف الرحلات البحرية بين البلدين و التي خصصت في مرحلة أولى للمسافرين دون مركبات.

هذا و شرعت سلطات الرباط و مدريد في الإعداد لعملية مرحبا خاصة أن نحو 800 ألف مواطن مغربي يعبرون الحدود البحرية بين البلدين بسياراتهم خلال فصل الصيف.

و تأتي هاته الإجراءات في ظل عودة العلاقات الطبيعية بين إسبانيا و المغرب بعد بلاغ حكومة مدريد القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء و الذي تلاه زيارة بيدرو سانشيز للمغرب و لقائه بالملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يعلن عن موعد أولى الرحلات البحرية إلى طنجة

ميناء الجزيرة الخضراء يعلن عن موعد أولى الرحلات البحرية…

2022-04-11 / 14:45
Photo of بعد التقارب الأخير.. شركة طيران إسبانية تدشن خطا جويا جديدا مع المغرب

بعد التقارب الأخير.. شركة طيران إسبانية تدشن خطا جويا…

2022-04-10 / 23:10
Photo of الإبراهيمي: “حان الوقت ليلج مغاربة العالم وطنهم دون أي بروتوكول صحي”

الإبراهيمي: “حان الوقت ليلج مغاربة العالم وطنهم دون أي…

2022-04-10 / 20:16
Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات مع الموانئ المغربية

ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات…

2022-04-10 / 18:36
Photo of اشتوكة : توقيف شخص سرق مشغله الاجنبي وحاول الهجرة عبر قوارب الموت

اشتوكة : توقيف شخص سرق مشغله الاجنبي وحاول الهجرة…

2022-04-10 / 11:37
Photo of مغربي يفتح أبواب مطعمه في برلين مجانا خلال رمضان للطلبة الناجين من الحرب

مغربي يفتح أبواب مطعمه في برلين مجانا خلال رمضان…

2022-04-04 / 12:14
Photo of إيطاليا : تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي رميا بالرصاص

إيطاليا : تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي رميا…

2022-04-03 / 21:22
Photo of طلبة ناجون من الحرب الروسية يناشدون مغاربة ألمانيا لمساندتهم

طلبة ناجون من الحرب الروسية يناشدون مغاربة ألمانيا لمساندتهم

2022-04-02 / 15:28
Photo of “وصف المغرب ببلد الفقر والجوع”.. يوتوبرز مغربي بإيطاليا يثير سخط النشطاء

“وصف المغرب ببلد الفقر والجوع”.. يوتوبرز مغربي بإيطاليا يثير…

2022-03-28 / 10:08
Photo of قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة المغاربة المقيمين بتونس

قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة المغاربة المقيمين بتونس

2022-03-27 / 13:35

تعليق واحد

  1. مرحبا وبليون مرحبا بالجالية المغربية
    المتواجدة بالخارج إلى بلدكم المغرب
    هذا مما يزيد للبلد رونقا وحبا وقوة
    نحن في استقبالكم والله المستعان
    رمضان كريم وكل عام وانتم بخير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق