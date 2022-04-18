البرلمان العربي يدين إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم

2022-04-18 / 10:58
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هبة بريس - وكالات

أدان البرلمان العربي، ما قام به بعض المتطرفين في دولة السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مشددا على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب البرلمان العربي بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي ( 15 مارس من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا، مطالباً عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، ومؤكدا أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الأخر والتعايش معه.

وأكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.

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