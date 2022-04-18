أمن سطات يتفاعل مع فيديو “تحطيم” أشخاص لسيارات بالشارع العام

هبة بريس - سطات

تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحدثون الفوضى ويلحقون خسائر مادية بمجموعة من السيارات المركونة بحي الشباب بمدينة برشيد بواسطة أسلحة بيضاء.

وبحسب المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، فإن النازلة وقعت مساء السبت حين أقدم المشتبه فيهم على إلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وإيقاف واحد منهم بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الافعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع القاصر الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية لإيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.

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