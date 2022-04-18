الكرملين: الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات

2022-04-18 / 10:22
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هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها.

وحول رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي: “لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

وقال: “العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات”.

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