“اعتداء شرطي على محام بالقصر الكبير”.. مديرية الأمن تكشف التفاصيل
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، على ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرية الأمن، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وتشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى.
المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية، وفق ذات المصدر.
وأمام المستجدات الجديدة وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
21 تعليقات
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق وكذالك تحديد الظروف وملابسات هذآ التدخل الامني؛ وبالاخص التصريحات والاقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية…
ربما الالفاظ والعبارات اللاخلاقية هي من جعلته إلا يتحكم في نفسه مما جعل القضية تتعقد…
يجب ان تكون هناك معطيات صحيحة وتحقيق دقيق لتعنيف الشرطي لمحامحتى تأخذ العدالة مجراها…
يجب محاكمة هذآ الشرطي لأنه تعدى حدود الله….
القانون فوق كل شيء ؛ كيفما كانت وظيفته في المجتمع المغربي ؛ لهذا يجب على السلطات القضائية ان تعاقب هذآ الشرطي الذي قام بتعنيف واعتداء على هذا المحام المتمرن ….
في نظري تسوية الموضوع والتسامح فيما بينهما ؛ لأننا في شهر رمضان الكريم شهر التسامح والتضامن لهذا يجب عليهما الصلح …
لماذا هذه الحكرة والقهر والتعسف من طرف هذآ الشرطي الذي قام بالاعتداء على المحام المتمرن أليس لدينا قانون يعاقب على ذالك؟؟؟؟
آلله يمهل ولا يهمل والحقيقية ستظهر مهما كان مصدرها ؛ الشريطي سياخذ عقوبته لأننا في دولة الحق والقانون..
كلاهما كان عليهما احترام المقر للمحكمة وعدم لفظ العبارات الغير اللائقة والمرغوب فيها؛ كان عليهما ضبط النفس ولاداعي للتسرع بالالفاظ الغير الخلقية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
القضية معقدة للغاية بالنسبة للشرطي لأن هناك اتهامات منسوبة إليه ولا ندري كيف سيخرج منها بسهولة….
هل هناك مستجدات جديدة لخروج الشرطي من هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي…؟؟؟
أظن أن سلوكيات هذا الشرطي والافعال اللاخلاقية الذي كان يمارسها في مهامه ستجعل القضية ضده…
لا أعتقد هذه السلوكات مناسبة للشرطي الذي يسهر على حماية المواطنين يقوم بهذا الفعل الرديل ؛ وبهذه المعاملات السيئة …
بدون مبالغة نحن مغاربة. نعرف بعضنا البعض ؛ الشرطي قام بواجبه فقط وعمله في تسير الأمور بين الصرامة والرفق مع الباعة المتجولين وربما هذآ ما جعل المحامي يتدخل وتم الاشتباك فيما بينهما. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
ربما كانت إهانة وكرامة الشريطي هذآ ما جعله لا يتحكم في نفسه والسيطرة عليها مما أدى به الى تعنيف المحامي بقسوة…
التدخل كان فيه شرطي ومخازني،لما اتهم الشرطي فقط من قبل المحامي المتدرب؟؟؟
ربما الخاطئ هو المحامي المتمرن الذي تجرأ باهانة الشريطي خلال فترة مهامه الأمني ؛ وفي هذه الحالة إهانة موظف يجب على السلطات القضائية بمعاقبته حتى يكون عبرة لغيره….
إهانة موظف اثناء مهامه يعتبر جريمة في حق المواطن كيفما كانت وظيفته .. لهذا القانون فوق الجميع بدون استثناء…
كل من هب ودب أصبح لا يحترم الأمن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين والمسؤولية التي يتحملها والتضحيات المبذولة كل هذآ لا يكفيكم باحترامهم وتقديرهم..لنا ألف تحية واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي…
هذآ شهر رمضان الكريم يجب على الشرطي والمحامي المتمرن أن يتسامحا والصلح خير. وتدمص القضية والله غفور رحيم…