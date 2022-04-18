المديرية العامة للأمن الوطني

“اعتداء شرطي على محام بالقصر الكبير”.. مديرية الأمن تكشف التفاصيل

2022-04-18 / 09:30
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هبة بريس - البيضاء

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، على ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرية الأمن، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.

وتشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى.

المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية، وفق ذات المصدر.

وأمام المستجدات الجديدة وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.

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‫21 تعليقات

  1. كل واحد منهما التزام الحدود وعدم الابتزاز والحكرة والقهر والتعسف كلاهما يمارسان مهامهما الوظيفي فلهذا يجب عليهما الاحترام والتقدير وحسن الألفاظ .. آلله يهدي الجميع ما كفايا الابتزاز نحن في شهر رمضان المبارك يجب إحترام هذآ الشهر الفضيل والمبارك…

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