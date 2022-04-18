ليومين.. السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين

2022-04-18 / 09:22
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هبة بريس - وكالات

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين، وفتحته أمام المستوطنين.

وقال غسان الرجبي، مدير المسجد الإبراهيمي، إن “السلطات الإسرائيلية أبلغت مديرية أوقاف الخليل إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين، يومي الإثنين والثلاثاء، وفتحه أمام المستوطنين احتفالا بعيد الفصح اليهودي”.

وأضاف الرجبي، أن “إسرائيل، تنوي فتح المسجد بكافة أروقته أمام المستوطنين اليهود لأداء طقوسهم الدينية”.

وندد بالممارسات الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي، وقال إن “إسرائيل تواصل جريمتها بحق المقدسات الإسلامية في تعد صارخ عليها”.

واعتبر أن “المسجد وقف إسلامي خالص، ولا حق لليهود فيه”.

ويحتفل اليهود، بعيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة، ويستمر حتى الخميس المقبل.

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