طقس الإثنين.. جو حار بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بكل من جنوب البلاد ومنطقة سوس، بينما سيكون حارا نسبيا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، هذا مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل.

وسيكون الطقس مستقرا بالبلاد، مع سماء مغشاة في معظم الأوقات بسحب عليا على العموم ، وأيضا سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا فوق كل من الأقاليم الجنوبية، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن هبات لرياح قوية شيئا ما محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، السهول الشمالية والوسطى، منطقة سوس و الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بكل من المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والسايس، وما بين و 13 و 18 درجة بكل من السواحل، شمال البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18و 21 درجة بوسط البلاد، منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا طفيفا بالسواحل وبشمال البلاد.

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