كأس ال”كاف” .. فريق نهضة بركان ينهزم امام مضيفه النادي المصري البور سعيدي

هبة بريس - رياضة

انهزم فريق نهضة بركان أمام مضيفه النادي المصري البورسعيدي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية برسم ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .

وكان النادي المصري البورسعيدي سباقا للتهديف بواسطة اللاعب عمرو مرعي في الدقيقة 11، فيما عادل فريق نهضة بركان الكفة عن طريق اللاعب حمزة الركراكي في الدقيقة 17.

وخلال الجولة الثانية استطاع الفريق المصري ان يسجل هدف التفوق بواسطة اللاعب هيثم عيوني .

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