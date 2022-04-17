لحوم دواجن فاسدة

طنجة ..حجز حوالي طنين من لحوم الدواجن الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك

2022-04-17 / 22:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، من حجز طن و953 كيلوغرام من لحوم الدواجن المخزنة في ظروف غير صحية وغير الصالحة للاستهلاك.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بتعاون ميداني مع السلطة المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة مختلف الجرائم التي تمس بالصحة العامة.

وقد مكنت إجراءات البحث التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه القضية من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز سيارتين للتبريد غير مرخصتين ولا تتوافر فيهما المعايير الصحية المطلوبة، فضلا عن حجز طن و953 كيلوغرام من لحوم دواجن المخزنة في ظروف غير صحية والمهددة للصحة العامة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. فين مكتب السلامة الصحية.المطلوب التكتيف من المراقبة الفجائية وبدون اشعارات

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