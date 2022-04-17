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“القائمة العربية الموحدة” تجمّد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست

2022-04-17 / 21:39
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هبة بريس - وكالات

قررت “القائمة العربية الموحدة” تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع بالمسجد الأقصى.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن “القائمة العربية الموحدة” اتخذت هذا القرار على خلفية الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها من أوساط قيادات في الحركة الإسلامية الجنوبية للانسحاب الكامل من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية أحداث المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء حل مؤقت تم اتخاذه بالتوافق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

وكان وليد طه ، النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس، أعلن اليوم الأحد أنه غير متفائل حيال استمرار الائتلاف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه، في ظل تطورات الأوضاع بالمسجد الأقصى.

وأضاف: “توقعت أن تتصرف الحكومة بشكل مختلف تجاه اليهود الذين جاؤوا للاستفزاز في المسجد الأقصى، لكنها سمحت لمئات من الفاشيين بفعل ذلك، وسيكون الثمن على الأرجح هو حل الائتلاف”.

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