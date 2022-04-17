نوّه بعمل لجنة القدس ..الجزائر تعرقل بيان المجموعة العربية بالامم المتحدة لادانة العدوان الاسرائيلي
هبة بريس - الرباط
عرقل المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة ، اليوم السبت ، بيان المجموعة العربية في نيويورك بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الاقصى في القدس ، فقط لأنه يشير إلى ” لجنة القدس” في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وعمل رئيسها الملك محمد السادس.
وقد وزع الوفد الفلسطيني مسودة بيان للمجموعة العربية في نيويورك لاعتماده ، يدين العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ويقر بالدور المهم للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها.
وأيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني ، باستثناء السفير الجزائري الذي كان مخلصا لعقيدة الكراهية تجاه المغرب حيث عارض الإشارة إلى لجنة القدس ، وحاول إدراج دعم مزعوم لرئيسه تبون للقضية الفلسطينية.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
3 تعليقات
لجنة القدس داعم حقيقي للمقدسيين فجزى الله المحسنين. جريدتكم تبث السموم ليل نهار نقولها بملإ الفيه :الشعبين المغربي والجزائري أخوة في الدين وجيران دم مشترك عادات مشتركة ولا عزاء لجريدتكم الصفراء و امتالها
المغرب فاعل اساسي في دعم الكفاح الفلسطيني من خلال لجنة القدس حيث تبلغ مساهماته في صندوقها 80 % من ميزانيته , واليوم فقط أبلغ اسرائيل بأن تطبيع العلاقات لايعني التنازل عن الحق الفلسطيني وندد بشدة بممارساتها في القدس، أما الكراغلة فلا نرى لهم اثرا او نسمع لهم شيئا سوى الشعارات الفارغة
الجزاءر لا أخوة معهم المسؤولين الكبرانات،العجزة زرعوا الكراهية والحقد،والبغض في المواطنين،الجزائريين مدنيين،وعسكريين،ويجب علينا اخد الحذر،لأنهم اخطر،علينا،من اليهود انها الحقيقة،للذين،يقولون اخوة،اخوة،