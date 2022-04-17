نوّه بعمل لجنة القدس ..الجزائر تعرقل بيان المجموعة العربية بالامم المتحدة لادانة العدوان الاسرائيلي
هبة بريس - الرباط
عرقل المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة ، اليوم السبت ، بيان المجموعة العربية في نيويورك بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الاقصى في القدس ، فقط لأنه يشير إلى ” لجنة القدس” في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وعمل رئيسها الملك محمد السادس.
وقد وزع الوفد الفلسطيني مسودة بيان للمجموعة العربية في نيويورك لاعتماده ، يدين العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ويقر بالدور المهم للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها.
وأيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني ، باستثناء السفير الجزائري الذي كان مخلصا لعقيدة الكراهية تجاه المغرب حيث عارض الإشارة إلى لجنة القدس ، وحاول إدراج دعم مزعوم لرئيسه تبون للقضية الفلسطينية.
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تعليق واحد
لجنة القدس داعم حقيقي للمقدسيين فجزى الله المحسنين. جريدتكم تبث السموم ليل نهار نقولها بملإ الفيه :الشعبين المغربي والجزائري أخوة في الدين وجيران دم مشترك عادات مشتركة ولا عزاء لجريدتكم الصفراء و امتالها