الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة لمواجهة غلاء الأسعار
عقد المكتب السياسي للحزب يوم السبت 16 ابريل 2022، بالمقر المركزي اجتماعا له برئاسة محمد ساجد الأمين العام للحزب ، حيث تم عرض اخر التطورات السياسية على الساحة الوطنية والحزبية.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الدستوري ، انه في إطار التطورات الكبيرة في العلاقات المغربية الإسبانية والتي تجسدت بالاستقبال الملكي السامي لفخامة رئيس الحكومة الاسبانية، الذي أكد دعم بلاده القوي للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، يسجل المكتب السياسي بكل فخر واعتزاز النتائج الإيجابية والنجاحات الكبرى التي حققتها الديبلوماسية المغربية، بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.
واسترسل بلاغ حزب “الحصان “:” وتزامنا مع الدخول البرلماني، وبعد الوقوف على الحصيلة الإيجابية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في الدورة الخريفية فإن المكتب السياسي ينوه بالدور الفعال الذي يقوم له الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين عبر مداخلاتهم وتقيمهم الفعال لسياسات العمومية ومواقفهم الثابتة حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالبرلمان.”
وأضاف حزب الاتحاد الدستوري :” وتشخيصا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فان الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة.”
20 تعليقات
يجب البحث٤ عن حلول ناجعة للحد من غلاء الاسعار
خلق مشاريع جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الذي من شانه أن يخلق فرص عمل جديدة هو الحل للرفع من مستوى الطبقة الهشة لتواكب غلاء المعيشة
اللهم احفظ بلادنا المغرب من الفتن والنقم ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين اللهم امين ..
الدينامية التي تعرفها الحكومة لا من حيث التشكيل و لا في وضع البرنامج الحكومي و اخراج مشروع قانون المالية وفي التجاوب مع المواطنين تبشر بمستقبل اسود وغامض..
من المسؤول عن الحالة الإقتصادية التي وصل إليها المغرب؟ كل شىء في ارتفاع والاجور في استقرار تام ..
المخطط الاخظر الفاشل هو السبب الرئيسي في تجويع المغاربة رغم كل هاته السنين الطويلة ما زلنا نستورد القمح كما ان سياسة السدود ضربت بعرض الحائط موجة الجفاف كانت متوقعة وقد تكلم عليها الدكتور المهدي المنجرة فئ التمانينات فماذا فعلت الحكومات المتعاقبة وخصوصا وزير الفلاحة لاكتر من 14 سنة..
في المغرب لارقيب لاحاسيب والمضاربات والوساطة والفوضى والضحية هو المسكين والفقير..
الحل الأنسب في المغرب في ظل هاته الزيادات الصاروخية والمستمرة هي المقاطعة ثم المقاطعة…
لابد من تسقيف سعر المحروقات والحد من الغلاء ومراعاة ظروف شريحة واسعة من المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع وعلى الحكومة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول جدرية وواقعية..
حسبي الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته للهم إنك عليم بما يكيدون فأرنا فيهم قوتك و جبروتك..
يجب ان نعتبر الزيادة في سعر المحروقات كحافز للمحافظة على البيئة والقيام بقفزة انتقالية من الاعتماد على موارد طاقية ملوثة إلى الاعتماد على موارد طاقية متجدده وصديقة للبيئة..
رغم انخفاض سعر البرميل نسبيا الا ان اللوبيات الفاسدة ستستغل الازمة للحفاظ على نفس الاثمنة والضحية هو المواطن المغربي وبذالك تظل المواد الغذائية في ارتفاع. ولكن عند الله تجتمع الخصوم..
لا حول ولا قوة الا بالله،حسبنا الله ونعم الوكيل في مصاصي دماء المغاربة الذين يعانون من غلاء الاسعار..
ينومون الشعب برمته بوعود كاذبة ويستغلون مناصبهم التي نالوها بغير حق ولامصداقية ويفرقون بيننا حتى لايكون التغيير الجدري الذي هو منبع الثروات وخيرات البلاد..
الشعب هو الذي يتحمل مسئوليته بالسكوت عن الوضع وحين تتكلم فئة معينة توصف بالإنفصالية يجب الوقوف عن هذه الكارثة الزيادات الصاروخية التي ارعبت المواطن المغربي..
حسبي الله ونعم الوكيل في اخنوش وجميع اعضاء حكومته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب أن يتفق الشعب المغربي ولو لمرة واحدة في مقاطعة المنتوجات حتى تنخفض..
حكومة مشبوهة وغريبة التوجه تفتقد الى الحس الانساني والشعبي والاجتماعي ستقودنا الى الهاوية والافلاس والسكتة القلبية..
قبل انتقاد الحكومة يجب ان ننتقد أنفسنا أولا كشعب ماذا فعلنا لتغيير الوضع ما دام الشعب مدلول يقبل كل أنواع الحكرة و لا يحرك ساكنا فلا أمل في مستقبل أفضل…
البرجوازية والرأسمالية المتوحشة اوصلت العالم الى أزمات كثيرة قد تؤدي الى حرب عالمية والفوضى لا منتهية حتى تتقلص اعداد البشرية في الكرة الأرضية …
الحكومة تستثمر في جيوب أبناء الشعب ولا تبالي ،في ضل غياب المحاسبة و مراعاة أوضاع أبناء الشعب المقهور، المغرب يتجه نحو الهاوية..