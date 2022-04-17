الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة لمواجهة غلاء الأسعار

هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي للحزب يوم السبت 16 ابريل 2022، بالمقر المركزي اجتماعا له برئاسة محمد ساجد الأمين العام للحزب ، حيث تم عرض اخر التطورات السياسية على الساحة الوطنية والحزبية.

وجاء في بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الدستوري ، انه في إطار التطورات الكبيرة في العلاقات المغربية الإسبانية والتي تجسدت بالاستقبال الملكي السامي لفخامة رئيس الحكومة الاسبانية، الذي أكد دعم بلاده القوي للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، يسجل المكتب السياسي بكل فخر واعتزاز النتائج الإيجابية والنجاحات الكبرى التي حققتها الديبلوماسية المغربية، بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.

واسترسل بلاغ حزب “الحصان “:” وتزامنا مع الدخول البرلماني، وبعد الوقوف على الحصيلة الإيجابية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في الدورة الخريفية فإن المكتب السياسي ينوه بالدور الفعال الذي يقوم له الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين عبر مداخلاتهم وتقيمهم الفعال لسياسات العمومية ومواقفهم الثابتة حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالبرلمان.”

وأضاف حزب الاتحاد الدستوري :” وتشخيصا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فان الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0