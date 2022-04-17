الصورة تعبيرية

مقتل 100 متشدد بينهم 10 قادة غرب إفريقيا

2022-04-17 / 20:03
3
هبة بريس - وكالات

قالت قوةعسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون، يوم الأحد، إنها قتلت ما يزيد على 100 متشدد، من بينهم عشرة قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة بحيرة تشاد.

ويخوض مقاتلو جماعة “بوكو حرام”، وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، معارك مع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على عشر سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة.

وقال الكولونيل محمد دولي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن القوات اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المتشددون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل طيار بحادث تحطم طائرة في فنلندا

مقتل طيار بحادث تحطم طائرة في فنلندا

2022-04-17 / 23:37
Photo of “القائمة العربية الموحدة” تجمّد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست

“القائمة العربية الموحدة” تجمّد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي…

2022-04-17 / 21:39
Photo of بسبب خطط حرق نسخ من القرآن..أعمال عنف مستمرة بالسويد لليوم الرابع

بسبب خطط حرق نسخ من القرآن..أعمال عنف مستمرة بالسويد…

2022-04-17 / 21:17
Photo of جنوب إفريقيا ..ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 443

جنوب إفريقيا ..ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 443

2022-04-17 / 19:40
Photo of بعد الموز ..منظمة جزائرية تدعو لمقاطعة البطاطس

بعد الموز ..منظمة جزائرية تدعو لمقاطعة البطاطس

2022-04-17 / 19:18
Photo of 47 قتيلا.. ارتفاع ضحايا “القصف الباكستاني” في أفغانستان

47 قتيلا.. ارتفاع ضحايا “القصف الباكستاني” في أفغانستان

2022-04-17 / 16:49
Photo of الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

2022-04-17 / 16:12
Photo of الرئاسة الفلسطينية: نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه

الرئاسة الفلسطينية: نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع…

2022-04-17 / 10:40
Photo of إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ

إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ

2022-04-17 / 10:10
Photo of اعتقال مسؤولة كبيرة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة “الاحتيال

اعتقال مسؤولة كبيرة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة “الاحتيال

2022-04-17 / 10:06

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق