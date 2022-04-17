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أوريد : “الازمة الروسية الاوكرانية امتداد للحرب العالمية الثانية وستكون لها انعكاسات علينا “

2022-04-17 / 19:36
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هبة بريس - الرباط

قال المفكر والكاتب المغربي ، حصن أوريد أن الحرب الروسية الأوكرانية هي امتداد للحرب العالمية الثانية ، لافتا أن الأزمة ستكون لها انعكاسات كبيرة علينا وعلى العالم بأسره .

وأضاف أوريد، في محاضرة له بعنوان “الحرب الروسية ونهاية عالم” جذور الأزمة بين روسيا والغرب نظمتها هيئة المحامين بالرباط ، أن الحرب ستفرز انعكاس مباشرة على الدول العربية، وأول الآثار كانت على مستوى العيش، عبر تداعيات كبرى مثل ارتفاع الأسعار.

وأردف المفكر المغربي قائلا :” أن “كل التحولات الكبرى كان لها انعكاس مباشر علينا، ابتداء بالحرب العالمية الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945)، وسقوط جدار برلين (1989)، ونهاية الحرب الباردة (بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واستمرت حتى مطلع التسعينيات)”.

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