اتحاد طنجة يفسخ عقده مع المدرب غاموندي ومساعده

هبة بريس - متابعة

قالت إدارة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم أنها قررت فسخ عقد مدربها الإسباني، ميغيل غاموندي، ومساعده المغربي طارق شهاب.

وكشفت إدارة فارس البوغاز في بلاغ على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أن هذا القرار تم الخروج به بعد اجتماع عاجل للمكتب المديري عقده أمس السبت.

وتأتي إقالة اتحاد طنجة لغاموندي يوما واحدا فقط بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام الجيش الملكي بأربعة اهداف لواحد ، بمجمع الأمير مولاي عبد الله، برسم الأسبوع 21 من منافسات البطولة الاحترافية المغربية.

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