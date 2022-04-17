في الصورة غاموندي

اتحاد طنجة يفسخ عقده مع المدرب غاموندي ومساعده

2022-04-17 / 18:17
0
هبة بريس - متابعة

قالت إدارة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم أنها قررت فسخ عقد مدربها الإسباني، ميغيل غاموندي، ومساعده المغربي طارق شهاب.

وكشفت إدارة فارس البوغاز في بلاغ على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أن هذا القرار تم الخروج به بعد اجتماع عاجل للمكتب المديري عقده أمس السبت.

وتأتي إقالة اتحاد طنجة لغاموندي يوما واحدا فقط بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام الجيش الملكي بأربعة اهداف لواحد ، بمجمع الأمير مولاي عبد الله، برسم الأسبوع 21 من منافسات البطولة الاحترافية المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ضربة جزاء وهمية “..”الماركا الاسبانية “تسخر من حكم مباراة الاهلي والرجاء

“ضربة جزاء وهمية “..”الماركا الاسبانية “تسخر من حكم مباراة…

2022-04-17 / 17:49
Photo of الوداد يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

الوداد يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شباب بلوزداد…

2022-04-16 / 23:23
Photo of الرجاء الرياضي يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في دوري الأبطال

الرجاء الرياضي يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في…

2022-04-16 / 22:02
Photo of قبل موقعتهما الليلة.. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي والرجاء

قبل موقعتهما الليلة.. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي…

2022-04-16 / 13:21
Photo of ماكرون يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

ماكرون يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

2022-04-15 / 13:42
Photo of بعد استئناف البطولة.. الجامعة تفصح عن تعيينات حكام الجولة 21

بعد استئناف البطولة.. الجامعة تفصح عن تعيينات حكام الجولة…

2022-04-15 / 11:52
Photo of فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

2022-04-14 / 22:09
Photo of في بادرة جميلة.. جماهير الكرة تتنافس فيما بينها في حملة التبرع بالدم

في بادرة جميلة.. جماهير الكرة تتنافس فيما بينها في…

2022-04-14 / 13:06
Photo of الوينرز: “تأخر سلطات الجزائر منعنا من التنقل لتشجيع ممثل المغرب”

الوينرز: “تأخر سلطات الجزائر منعنا من التنقل لتشجيع ممثل…

2022-04-14 / 11:08
Photo of ليفربول ومان سيتي إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ليفربول ومان سيتي إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

2022-04-13 / 23:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق