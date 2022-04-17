تونس.. غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة

انطلقت اليوم الأحد 17 أبريل عمليات الغوص لتفقد هيكل سفينة الشحن التجارية التي تنقل 750 طناً من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية، بينما أكدت السلطات أن بإمكانها تجنّب وقوع تلوّث واسع النطاق.

وكانت السفينة الغارقة “كسيلو” التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. لكن تسربت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى غرقها السبت.

وأثار غرقها مخاوف من إمكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بالديزل، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس (جنوب-شرق). وأعلنت وزارة البيئة في بيان الأحد “انطلاق عمليات الغوص قصد معاينة وضعية السفينة” ونشرت مقطع فيديو يظهر خروج فريق من الغواصين مصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس.

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