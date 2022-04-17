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انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة

2022-04-17 / 17:27
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هبة بريس - متابعة

أنقذت عناصر البحرية التابعة للحرس المدني الاسباني، مساء امس السبت 16 ابريل، قبالة سواحل غرناطة، قارب على متنه 20 مهاجرا سريا مغربيا بحسر ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .

وقالت المصادر أن القارب تم رصده على بعد 16 ميلا بحريا من سواحل غرناطة حيث تم ارسال زورق دورية لانقاذ المهاجرين البالغ عددهم 20 ، ليتم نقلهم بعد ذلك الى ميناء موتريل.

وقدمت عناصر الصليب الاحمر الاسغافات الضرورية للمهاجرين .

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‫22 تعليقات

  1. للاسف الشديد لو وجدوا فرص للعمل هنا في المغرب لما قاموا بتضحية ارواحهم إلى التهلكة وسببها عدم التسير والتصرف في أموال العامة لكان الأمر أحسن بكثير…

  2. الفقر والهشاشة هو الدافع إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت ..ولكن للاسف الشديد الحكومة وعدم التدبير والتخطيط الاستراتيجي هو من يقوم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا باللجوء إلى الهجرة السرية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

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