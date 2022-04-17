انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة
هبة بريس - متابعة
أنقذت عناصر البحرية التابعة للحرس المدني الاسباني، مساء امس السبت 16 ابريل، قبالة سواحل غرناطة، قارب على متنه 20 مهاجرا سريا مغربيا بحسر ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .
وقالت المصادر أن القارب تم رصده على بعد 16 ميلا بحريا من سواحل غرناطة حيث تم ارسال زورق دورية لانقاذ المهاجرين البالغ عددهم 20 ، ليتم نقلهم بعد ذلك الى ميناء موتريل.
وقدمت عناصر الصليب الاحمر الاسغافات الضرورية للمهاجرين .
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15 تعليقات
المشكل الكبير الذي يؤدي إلى شبابنا إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بحيته من أجل لقمة العيش وهي البطالة والتشرد في المغرب…
يجب الحد من هذه الظاهرة الهجرة السرية وانتشار الأمن بالسواحل والحدود البحرية وبهذه الطريقة نكون شيئا ما خففنا من هذه الظاهرة الهجرة السرية…
البطالة هي المسبب الرئيسي للهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك الحاصلين على شهادات عليا ممتازة جدا ويفضلون الهجرة السرية …
لوكانت الحكومة تكثر من فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة لما فكر شبابنا بالهجرة السرية عبر قوارب الموت …..
يفضلون المغادرة من المغرب والتضحية بارواحهم افضل بكثير من البقاء في المغرب ويعيشون في وضعية صعبة للغاية من الناحية الحياة المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها تلك الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالتها الاقتصادية وهذا ما يجعلهم الى اللجوء إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت….
بعدما ان قطعوا الأمل من بلادهم فكروا بالهجرة السرية والتضحية بانفسهم إلى التهلكة بارواحهم .. ولهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي شبابنا وغرس فيهم روح المواطنة حتى لا يفكرون بالهجرة السرية…
الحكومة وتهاونها هي المسبب الرئيسي التي تدفع شبابنا بالتضحية بارواحهم والمغادرة من وطنهم وذالك راجع إلى عدم فرص العمل وتكثير الاستثمارات في البلاد..
نلاحظ عودة الدفئ الى العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا مما جعل الحكومة الإسبانية نفتح الحدود البحرية وكذا حدود سبتة ومليلية المحتلتين فلما هذه الهجرة السرية عبر قوارب الموت؛ يجب الحد منها ومحاربة هؤلاء الذين يقومون بعمليات الهجرة السرية…
حان الأوان للحد من هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا شبابنا اللذين يفضلون الموت على البقاء في المغرب هههههههههههه
الحل النهائي لمشكلة الهجرة السرية هو بين يدي الحكومة الجديدة المغربية وذالك راجع إلى توفير متطلبات الشباب العاطل وايجاد فرص العمل وتكثير من الورشات والاستثمارات لخلق فرص عمل وظائف لهم حتى لا يلتجؤون إلى الهجرة السرية إما يتم انقاذهم ام يكون الموت هو مصيرهم..
الحمد لله الذي تم اينقاذهم وتم نقلهم إلى ميناء موتريل…
إن الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص البطالة هي المسبب الرئيسي في ارتفاع الهجرة السرية عبر قوارب الموت ..يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر.
لو كانت تعرف الحكومة الجديدة التصرف والتسير مع شبابنا لما دفعته الى مغادرة وطنه بطرق غير شرعية مما يؤدي بنفسه إلى التهلكة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب أن تكون عبرة للشبابنا حتى لا يقومون مرة أخرى بالتضحية بارواحهم والمغادرة من وطنهم. الحمد لله على سلامتهم والرجوع من الموت بأعجوبة..
الحمد لله على سلامتهم وانقاذهم ونقلهم الى ميناء موتريل…