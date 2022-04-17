انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة

هبة بريس - متابعة

أنقذت عناصر البحرية التابعة للحرس المدني الاسباني، مساء امس السبت 16 ابريل، قبالة سواحل غرناطة، قارب على متنه 20 مهاجرا سريا مغربيا بحسر ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .

وقالت المصادر أن القارب تم رصده على بعد 16 ميلا بحريا من سواحل غرناطة حيث تم ارسال زورق دورية لانقاذ المهاجرين البالغ عددهم 20 ، ليتم نقلهم بعد ذلك الى ميناء موتريل.

وقدمت عناصر الصليب الاحمر الاسغافات الضرورية للمهاجرين .

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