انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة
هبة بريس - متابعة
أنقذت عناصر البحرية التابعة للحرس المدني الاسباني، مساء امس السبت 16 ابريل، قبالة سواحل غرناطة، قارب على متنه 20 مهاجرا سريا مغربيا بحسر ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .
وقالت المصادر أن القارب تم رصده على بعد 16 ميلا بحريا من سواحل غرناطة حيث تم ارسال زورق دورية لانقاذ المهاجرين البالغ عددهم 20 ، ليتم نقلهم بعد ذلك الى ميناء موتريل.
وقدمت عناصر الصليب الاحمر الاسغافات الضرورية للمهاجرين .
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