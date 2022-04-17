كوفيد19
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المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بـ”كورونا” ووفاة واحدة

2022-04-17 / 15:36
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و164 ألفا و381 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع الى 16063 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1147.674

وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.

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