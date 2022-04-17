عبد-اللطيف-الجواهري-والي-بنك-المغرب

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329 مليار درهم

2022-04-17 / 15:29
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هبة بريس

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أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,16 في المائة مقابل الأورو، وبـ 1,06 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أبريل الجاري .

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه في 08 أبريل 2022 ، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 329,1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 8,2 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الفترة نفسها، مبلغ 79,1 مليار درهم، من بينها 36,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 21,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 20,8 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 4,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 بالمائة في المتوسط .

وخلال طلب العروض ليوم 13 أبريل (تاريخ الاستحقاق 14 أبريل)، ضخ بنك المغرب مبلغ 48,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، ليبلغ أداؤه السلبي منذ بداية السنة 2,9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “خدمات النقل” بنسبة 5,5 في المائة و “البناء ومواد البناء” بنسبة 1,2 في المائة و “الاتصالات” بنسبة 1,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ”التأمينات” و”البنوك” انخفاضا بلغ، على التوالي، 2,5 في المائة و 0,3 في المائة. وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 830,4 مليون درهم مقابل 500,4 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 150,1 مليون درهم مقابل 76 مليون درهم.

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تعليق واحد

  1. اضن الجالية المغربية بالخارج ساهمت كتيرا في إرسال العملة الصعبة إلى المغرب ولقد حان الوقت الاعتناء بها وحل قضاياها ومشاكلها بالادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب راس الفساد

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