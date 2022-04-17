حكمان ومخرج.. الرجاء المغربي يختار “رجل مباراة الأهلي”

2022-04-17 / 14:42
0
هبة بريس _ رياضة

نشر الحساب الرسمي لفريق الرجاء المغربي على موقع تويتر اختيارات “ساخرة” لرجل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، السبت.

وأثارت ركلة الجزاء، التي استعان الحكم باحتسابها بحكم الفيديو (الفار) استغراب كثيرين، حيث بدت الإعادة التلفزيونية مربكة لكثيرين، إذ كشفت إحدى الزوايا بوضوح أن الكرة لم تلمس ذراع مدافع الرجاء

وعقب المباراة، أورد حساب الرجاء الرسمي آراء كثيرين يبدون تعجبهم من احتساب ركلة الجزاء، كما نشر لقطة “ساخرة” يختار فيها رجل المباراة.

وحسب المنشور فقد اختار الرجاء الحكم الكونغولي ندالا، ومسؤول حكم الفيديو، الجزائري مهدي عبيد، فضلا عن مخرج المباراة، المصري محمد نصرالدين، باعتبارهم رجل المباراة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية

تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية

2022-04-17 / 14:06
Photo of طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2022-04-17 / 14:04
Photo of مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني وقارب تركي

مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني…

2022-04-17 / 13:40
Photo of العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

2022-04-17 / 13:31
Photo of مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

2022-04-17 / 13:08
Photo of مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب تحرير الأسعار

مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب…

2022-04-17 / 12:57
Photo of مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

2022-04-17 / 12:34
Photo of بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

2022-04-17 / 12:21
Photo of موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر القادم

موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر…

2022-04-17 / 11:53
Photo of الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

2022-04-17 / 11:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق