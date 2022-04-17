حكمان ومخرج.. الرجاء المغربي يختار “رجل مباراة الأهلي”

هبة بريس _ رياضة

نشر الحساب الرسمي لفريق الرجاء المغربي على موقع تويتر اختيارات “ساخرة” لرجل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، السبت.

وأثارت ركلة الجزاء، التي استعان الحكم باحتسابها بحكم الفيديو (الفار) استغراب كثيرين، حيث بدت الإعادة التلفزيونية مربكة لكثيرين، إذ كشفت إحدى الزوايا بوضوح أن الكرة لم تلمس ذراع مدافع الرجاء

وعقب المباراة، أورد حساب الرجاء الرسمي آراء كثيرين يبدون تعجبهم من احتساب ركلة الجزاء، كما نشر لقطة “ساخرة” يختار فيها رجل المباراة.

وحسب المنشور فقد اختار الرجاء الحكم الكونغولي ندالا، ومسؤول حكم الفيديو، الجزائري مهدي عبيد، فضلا عن مخرج المباراة، المصري محمد نصرالدين، باعتبارهم رجل المباراة.

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