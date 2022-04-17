تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
بعد مرور نصف شهر, وفي30 من شهر مارس الماضي ، بعدما محاولة سرقة وكالة بنكية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تارودانت، من فك لغز هذه الجريمة .
فقد توصلت ابحاث وتحريات الشرطة ، أن منفذ عملية السطو ، يتحدر من خارج مدينة تارودانت ، بعد حوالي 15 يوم من الأبحاث تم الوصول الى هوية الفاعل ، وهو شاب عشريني يتحدر من إحدى دواوير منطقة إغرم جنوب مدينة تارودانت .
وأفادت مصادر الجريدة، أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية، قد تم ايداعه السجن الفلاحي بتارودانت، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .
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