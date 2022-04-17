الصورة تعبيرية

تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية

2022-04-17 / 14:06
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد مرور نصف شهر, وفي30 من شهر مارس الماضي ، بعدما محاولة سرقة وكالة بنكية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تارودانت، من فك لغز هذه الجريمة .

فقد توصلت ابحاث وتحريات الشرطة ، أن منفذ عملية السطو ، يتحدر من خارج مدينة تارودانت ، بعد حوالي 15 يوم من الأبحاث تم الوصول الى هوية الفاعل ، وهو شاب عشريني يتحدر من إحدى دواوير منطقة إغرم جنوب مدينة تارودانت .

وأفادت مصادر الجريدة، أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية، قد تم ايداعه السجن الفلاحي بتارودانت، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2022-04-17 / 14:04
Photo of مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني وقارب تركي

مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني…

2022-04-17 / 13:40
Photo of العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

2022-04-17 / 13:31
Photo of مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

2022-04-17 / 13:08
Photo of مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب تحرير الأسعار

مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب…

2022-04-17 / 12:57
Photo of مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

2022-04-17 / 12:34
Photo of بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

2022-04-17 / 12:21
Photo of موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر القادم

موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر…

2022-04-17 / 11:53
Photo of الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

2022-04-17 / 11:46
Photo of توقيف ” نصاب” بشتوكة إنتحل صفة مسؤول قضائي وحاز على اكثر من 100 مليون

توقيف ” نصاب” بشتوكة إنتحل صفة مسؤول قضائي وحاز…

2022-04-16 / 22:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق