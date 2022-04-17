الصورة تعبيرية

مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني وقارب تركي

2022-04-17 / 13:40
0
هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حرس الحدود اليوناني تبادل إطلاق النار مع قارب تركي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، ما أسفر عن مقتل مهاجر في نهر إيفروس الحدودي.

وذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، اليوم الأحد، أن “الحادث وقع بعد الساعة التاسعة مساء يوم السبت.

وقالت السلطات اليونانية إنها ردت على إطلاق النار من الجانب التركي بعد تحذريها لزورق يحمل مهاجرين في نهر إيفروس، وطلبت منه عدم الاقتراب من الساحل اليوناني.

ورصد حرس الحدود اليونانيون قاربا به مهاجرون على الجانب التركي من النهر الفاصل بين اليونان وتركيا، كان ينوي عبور النهر والوصول إلى الضفة اليونانية.

وجاء في بيان صادر عن السلطات اليونانية: “أعطى حرس الحدود اليونانيون تحذيرات بإشارات ضوئية، لكن القارب لم يغير مساره، بل بدأت الطلقات من الجانب التركي، وهو ما دفع اليونانيين للرد عليه”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية

تارودانت : الشرطة تفك لغز محاولة سرقة وكالة بنكية

2022-04-17 / 14:06
Photo of طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2022-04-17 / 14:04
Photo of العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

2022-04-17 / 13:31
Photo of مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

مصر.. السجن المؤبد لـ”الرجل الثاني” بالإخوان

2022-04-17 / 13:08
Photo of مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب تحرير الأسعار

مجلس المنافسة يرمي بكرة ” الغلاء ” في معلب…

2022-04-17 / 12:57
Photo of مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

2022-04-17 / 12:34
Photo of بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

2022-04-17 / 12:21
Photo of موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر القادم

موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر…

2022-04-17 / 11:53
Photo of الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

2022-04-17 / 11:46
Photo of توقيف ” نصاب” بشتوكة إنتحل صفة مسؤول قضائي وحاز على اكثر من 100 مليون

توقيف ” نصاب” بشتوكة إنتحل صفة مسؤول قضائي وحاز…

2022-04-16 / 22:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق