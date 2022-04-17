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العراق.. أول تحرك رسمي بعد “حرق المصحف” في السويد

2022-04-17 / 13:31
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هبة بريس _ وكالات

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد، هاكان روث، للاحتجاج على قيام مجموعة من المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان، إن “حرق نسخة من المصحف يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة الحساسية لمقدساتهم، ويجافي المبادئ الإنسانية، التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني”.

وحذرت الخارجية العراقية من أن حرق المصحف “يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين عامة في الدول الإسلامية والعربية وفي أوروبا.

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تعليق واحد

  1. الذي حرق القران نطلب من الله جات قدرته ان بحرقه في الذنيا والآخرة

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