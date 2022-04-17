اتحاد علماء المسلمين يدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى
الصورة توثق للاعتداء الاسرائلي على الاقصى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

2022-04-17 / 12:34
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هبة بريس _ وكالات

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 545 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى.

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة عشرات المستوطنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وسار المستوطنون في مسارات مختصرة وسريعة، مقارنة مع الاقتحامات السابقة

واستمر الاقتحام نحو ثلاث ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون، وقوات الشرطة من المسجد.

وقبيل اقتحام المستوطنين، أجبرت الشرطة المصلين المسلمين على إخلاء المسجد بشكل كامل، حيث اعتدى عناصرها بالضرب على عدد منهم، مستخدمين الهراوات، واعتقلوا أحدهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية.

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تعليق واحد

  1. اللهم اسحق الارهابيين قتلة الرضع والاطفال، اللهم ارعبهم فقد طغوا و نشروا الفساد

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