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بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار “اللغة الأمازيغية” المنتظر

2022-04-17 / 12:21
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هبة بريس _ الرباط

وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تنزيلاً لأحكام الدستور.

وجاء المنشور، بعد أن ترأست الوزيرة، الجمعة، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لبحث تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.

وحث المنشور على “اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.

وجاء القرار الحكومي، بعد أيام من إعلان بمجلس النواب ، بدء اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية، أثناء الجلسات، بعد أن تم ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.

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