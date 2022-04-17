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موزاييك” إذاعة مغربية خاصة باليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر القادم

2022-04-17 / 11:53
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هبة بريس _ متابعة

كشف عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب جاك كنافو، لأحد المواقع الإسرائيلية ، أنه سيتم إطلاق إذاعة “موزايك” وهي إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة يوم 22 سبتمرل2022

وستختص هذه الإذاعة في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية، وسيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة ».

وأشار جاك كنافو، ( صاحب هذا المشروع وأحد أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إلى أنه سيتم إطلاق إذاعة « موزاييك » في بادئ الأمر كإذاعة رقمية، قبل أن يتم بثها على موجات FM بمجرد الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).

وحسب المتحدث ذاته، فالهدف من هذه الإذاعة الناطقة بالدارجة والعبرية والأمازيغية والفرنسية ، هو تسليط الضوء على التراث اليهودي المغربي

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