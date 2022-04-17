الطاوسي … حظوظ الرجاء ما تزال قائمة في التأهل

هبة بريس _ رياضة

قال رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي ، إن الفريق ما يزال يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم رغم الخسارة بهدفين لواحد أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي.

واختتم الطاوسي تصريحاته، موجها رسالة لجماهير الرجاء، قائلا « أنتظر الإضافة من جماهير الرجاء في ملعب محمد الخامس بمباراة الإياب يوم الجمعة المقبل ».

وخسر نادي الرجاء البيضاوي أمام مضيفه الأهلي المصري بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة برسم ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وحسين الشحات في الدقيقة 23، ثم قلص الفارق محمد زريدة بإحراز هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول بتسديدة أرضية متقنة.

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