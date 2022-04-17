الرئاسة الفلسطينية: نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه
هبة بريس _ وكالات
أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يبقل بما يحصل في القدس، داعيا أبناء الشعب الفلسيطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن أبو ردينة حذر من خطورة ما تقزم به القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك اليوم، حيث أغلقت أبواب المسجد أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد
وأكد أن “الفلسطينيين لن يقبلوا، مهما كان الثمن، بهذا التقسيم الزماني والمكاني، وإن المسجد، كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونسكو، هو مسجد للمسلمين”.
وقال إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، مشددا على أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
11 تعليقات
مشكل العرب داخل بين الحكام والمحكوم فلسطين مشكل احقية الارض فهي صاحبة الارض وجب الدفاع عليها حتى الدول العربية اصبحت تعترف باسرائيل الكيان الوهمي .
حسبنا الله ونعم الوكيل اطلقو هذه الهاشتاغات نصرة للأقصى والقدس الذي يتعرض للإعتداءات الوحشية الهمجية من قبل جنود الاحتلال انقذوا القدس ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفض اهلنا في غزة وقويهم على القوم الضالمين ..
اللهم انصر اخواننا في فلسطين أما العرب والمسلمين فإنهم يتجاهلون القضية الفلسطينية كأنما لا علاقة لهم بها. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
حسبنا الله ونعم الوكيل على الصهاينة الجبارين الذين يمارسون شتى انواع العذاب على الفلسطينيين. اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم تدميرا…
اللهم إننا لا نملك إلا الدعاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل نسألك أن تحفظ المسجد_الأقصى وأهله وأن تثبت إخواننا وتنصرهم وأن تجعلهم في كنفك وضمانك ورعايتك وأمانك..
مايقوله الغرب ويفعله اتجاه اوكرانيا ومايحدث في الاراضي الفلسطينية وتجاهلهم له ابسط مايمكن قوله انه نفاق سياسي قبحهم الله النصر ات باذن الله..
اللهم إنا استودعناك المسجد الاقصى ومن حوله من اخوتنا المسلمين “الذي باركنا حوله” اللهم انصرهم نصرا عاجلا ..
يجب على الأمة الإسلامية جميعا أن تنتزع حقوقها ولا تنتظر من اليهود والنصارى تحقيق السلام.نحن من تخلينا عن هويتنا الإسلامية وتنازلنا عن قدسنا الشريف بدعوى تحقيق السلام والتعايش الديني والفكري…
الإنسانية المزيفة قد ظهرت على حقيقتها بعد سقوط الأقنعة كل الدول العربية تخلت عن فلسطين وقد كنا نعرف هذه الإزدواجية في التعامل من زمان. اللهم كن لأهلنا وليا ونصيرا فإنه لا ناصر لهم سواك..
حفظ الله أقصانا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشتركين ..