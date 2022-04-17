الرئاسة الفلسطينية: نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه

هبة بريس _ وكالات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يبقل بما يحصل في القدس، داعيا أبناء الشعب الفلسيطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن أبو ردينة حذر من خطورة ما تقزم به القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك اليوم، حيث أغلقت أبواب المسجد أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد

وأكد أن “الفلسطينيين لن يقبلوا، مهما كان الثمن، بهذا التقسيم الزماني والمكاني، وإن المسجد، كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونسكو، هو مسجد للمسلمين”.

وقال إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، مشددا على أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته

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