الصورة من الأرشيف

البرلمان يستجوب أخنوش حول تداعيات متغيرات الاقتصاد العالمي على المغرب

2022-04-17 / 10:25
1
هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين، جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

وتتمحور الأسئلة، حسب جدول أعمال الجلسة، حول الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لمواجهة التقلبات العالمية، وتأثيرها على السياسات العامة والوضع الاقتصادي الوطني.

ويتوزع الغلاف الزمني للجلسة، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، على مدى 180 دقيقة، حيث تحصل كل من فرق الأغلبية والمعارضة على 45 دقيقة لكل منهما، فيما يتحدث رئيس الحكومة لمدة 90 دقيقة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كيف صارت صورة غير عمومية التقطت في اجتماع مغلق غلافا لمجلة تلكيل ‏

كيف صارت صورة غير عمومية التقطت في اجتماع مغلق…

2022-04-17 / 03:44
Photo of القادري : الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني

القادري : الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني

2022-04-16 / 21:55
Photo of الرئاسيات الفرنسية .. استطلاع يبوء ماكرون الصدارة

الرئاسيات الفرنسية .. استطلاع يبوء ماكرون الصدارة

2022-04-16 / 18:15
Photo of ادانة المغرب لاعتداءات الاقصى ..موقف للتاريخ وتأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية

ادانة المغرب لاعتداءات الاقصى ..موقف للتاريخ وتأكيد على استمرار…

2022-04-16 / 18:08
Photo of المغرب: ندين ونستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

المغرب: ندين ونستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

2022-04-16 / 16:54
Photo of الملك مبرقا عاهلة الدنمارك: “معتزون بما يربط أسرتينا من روابط الصداقة والتقدير”

الملك مبرقا عاهلة الدنمارك: “معتزون بما يربط أسرتينا من…

2022-04-16 / 12:40
Photo of الوزير الأول المالي يتباحث مع سفير المملكة بباماكو

الوزير الأول المالي يتباحث مع سفير المملكة بباماكو

2022-04-15 / 22:53
Photo of للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

2022-04-15 / 21:01
Photo of إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

2022-04-15 / 20:23
Photo of الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتي لكم بالصحة والهناء”

الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتي لكم بالصحة والهناء”

2022-04-15 / 16:33

تعليق واحد

  1. نتمنى ان تصب اسىلة النواب عن سبب موجة الغلاء الفاحش الذي تعرفه بلادنا من قبل حرب اوكرانيا الى يومنا هذا رغم انخفاظ سعر برميل النفط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق