البرلمان يستجوب أخنوش حول تداعيات متغيرات الاقتصاد العالمي على المغرب

هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين، جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

وتتمحور الأسئلة، حسب جدول أعمال الجلسة، حول الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لمواجهة التقلبات العالمية، وتأثيرها على السياسات العامة والوضع الاقتصادي الوطني.

ويتوزع الغلاف الزمني للجلسة، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، على مدى 180 دقيقة، حيث تحصل كل من فرق الأغلبية والمعارضة على 45 دقيقة لكل منهما، فيما يتحدث رئيس الحكومة لمدة 90 دقيقة.

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