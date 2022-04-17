كميات الغاز الجزائري الذي يصل إلى إسبانيا عبر "ميدغاز" شهدت تراجعا

الجزائر توسع “إجراءات الرد” على مدريد

2022-04-17 / 09:52
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إن الجزائر توسع إجراءات ردها على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بعد دعمه الرباط في قضية الصحراء

ونقلت “أوكي دياريو” أن الجزائر لم تكتف بالتلويح برفع سعر الغاز الذي تبيعه لإسبانيا، وتوقيعها اتفاقيات تصدير للغاز كأولوية إلى إيطاليا، بل بدأت تتعلل بـ”مشاكل تقنية” تعيق تدفق الغاز الطبيعي على إسبانيا.

وبعد وقف الأنبوب المغاربي المار من المغرب، تعهدت الجزائر برفع إمدادات الغاز عبر الأنبوب الثاني المار بشكل مباشر إلى إسبانيا. وتقول الصحيفة إن ذلك يعتمد بشكل كبير على الجزائر وعلى تحسين البنية التحتية لزيادة قدرة الضخ، لكن “المشاكل التقنية” لم تتوقف لحد الآن ولا تسمح بالزيادة المتوقعة والمنتظرة في تدفق الغاز إلى إسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن كميات الغاز الجزائري الذي يصل إلى إسبانيا عبر “ميدغاز” شهدت تراجعا واضحا في فبراير الماضي، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة بيدرو سانشيز مع السلطة التنفيذية للجزائر لضمان الإمداد وتجنب انقطاع التيار الكهربائي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي

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تعليق واحد

  1. يا سادة الجزائر وقعت عقد تزويد اسبانيا بالغاز وفق دفتر تحملات موقع بين الطرفين محدد بالزمان والمكان ولن يستطيع النظام العسكري الجزائري الحاكم التنصل منه أو تعديله الا بموافقة الطرف الاسباني.وان فعل هذا سيدفع الثمن مضاعفا عشرات المرات.

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